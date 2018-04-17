Сайт для ресторана.

Сайты «под ключ»Завершен42 заявки319 просмотров
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Нужен симпатичный сайт для ресторана. Примерно вот в таком исполнении.  http://wm-914602.oml.ru

6 лет назад
s1642s
43 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
3 отзыва
Выбранный исполнитель
web-darom
Олег 
38 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$10
3 дня
Рекомендую. Все сделанно раньше сроков и лучше чем хотелось.
Спасибо за отзыв