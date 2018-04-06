Дизайн и верстка лендинга

Нужно создать сайт "под ключ". Тема: криптовалюта, многопользовательский арбитраж. ТЗ прилагаю. Обязательно приеры работы с криптой и похожими проетами. Бюджет и примеры данной работы сбрасывайте в заявки. !!!!!(Без примеров работ, и оценочной стоимости, заявки не расматриваю)!!!!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача – сделать дизайн и сверстать сайт лендинга. Тематика сайта – разработка программного обеспечения для операционной системы Apple iOS. Пример дизайна, который бы меня относительно устроил, скриншотами приложил к проекту. Вы не обязаны его копировать, это лишь некий ориентир, результат, который меня относительно устроит визуально. Отдельно отмечу, что "фон страницы" – это зацикленное видео (в файле "главная-5", где форма контактов, его хорошо видно). На видео – "flowing particles", без склеек и стробов. Поверх этого фона двигаются остальные элементы при прокрутке, как обычно делается на лендингах (он же параллакс, если не путаю). В рамках данного проекта вы можете НЕ делать само видео, но технически предусмотреть его вставку на фон страницы нужно обязательно.
Требования:
1. Дизайн и анимации должны отталкиваться от образца и соответствовать тематике. Предлагать к изменению можно все, что угодно, от цветовой гаммы до эффектов, все ваши предложения обсуждаем и, если утвердим, то делаем.
2. Технологии разработки: HTML5 + Bootstrap (CSS3), эффекты и скрипты – JavaScript (стандарт ES8). Желательно опираться на NodeJS + Express, но если будут другие предложения – обсуждаемо.
3. Современный тянущийся дизайн, рассчитанный как под небольшие разрешения (от 1366х768), так и под полноценные большие экраны.
4. Чистый код, грамотная структура проекта. Результат должен быть готов к развертыванию на сервере и дальнейшей модификации другими людьми (сервер и домен у меня есть, развертывание сделаю самостоятельно, если будут тонкости по установке конкретных технологий для вашей реализации – консультируюсь с вами). Я сам программист, хоть и из другой сферы, поэтому код и структуру буду отсматривать я (только с точки зрения читаемости и структурированности).
5. Выдерживание сроков. Небольшой люфт допустим, но в разумных пределах.
6. Все материалы проекта (исходный код и вся графика, что вы создадите в процессе работы) после сдачи юридически переходят в мое исключительное пользование.
Техническая сторона реализации и сама структура верстки страницы для меня важнее дизайна и графики. Дизайн потом можно будет и скорректировать, если сам проект сделан грамотно, мы все это понимаем. Поэтому дизайн вторичен.
Предлагайте свою полную оценку на разработку всего проекта (дизайн + верстка). Рейт "в час" НЕ интересен, работаем по фиксированной сумме за проект, которую вы сами и выставляете.
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