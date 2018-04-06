Создание сайта на Ворд Пресе

Необходимо создать прототип страницы приземления (одностраничного сайта). Основные требование: выгодно выделиться среди конкурентов, сформировать доверие потенциального клиента к компании По завершении пояснить неочевидные детали по прототипу. Рассказать как будут работать определенные блоки на будущем сайте, и зачем ...
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Нужно создать сайт на ворд пресе. Интересует цена и срок выполнения. Просьба цену указывать в рублях
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