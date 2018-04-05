Разработать автонаполняемый сайт. Парсинг данных.
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Создать сайт по образу и подобию партиявеликоеотечество.рф... Текст(как то название и документы) будет другой. Этот сайт нужен всем гражданам, не как носителям паспорта, а как людям обладающим правами и обязанностями, людям, которые могут изменять окружающее пространство и не боятся этого. Вот лично вам этот сайт нужен, вашим близким и родственникам. Цель сайта-создание площадки для объединения людей посредством интернета во всех регионах России на базе идеи социализма (создания единого бюджета, единого дохода, единого труда всех на всю систему). Сайт будет выражен в общественной организации, не имеющей цели зарабатывать денежные средства. Если вы разделяете вышеуказанную идею, готовы впоследствии вести административную работу по сайту (с обусловленной вами монетизацией) то попрошу вас сделать это. Ещё 5000 рублей (отдельный проект) по созданию сайта (по шаблону) собственников жилья в МКД (что-то типа вот этого- краснознаменская-7.рф/ind... , только с другим наполнением. Обязательная форма обратной связи человека заполняющего анкету, сама анкета направляется на один электронный адрес.(обработка персональных данных). Дополнительно необходимо установить счётчик на главной странице учета людей заполнивших и отправивших анкету. Текст заполняющий пространство сайта будет предоставлен мной. Статистика сайта. Чат с возможностью его вкл и выкл. Возможность развития и доработки раздела по коммуникации и персональных данных граждан
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