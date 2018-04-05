Создать сайт

Необходимо сверстать и запрограммировать на WP сайт по прототипам.

Есть прототипы, по которым уже понятен весь функционал. На данный момент рисуется дизайн по этим же прототипам.

Также есть подробное ТЗ. Так что начинать ставить движок и настраивать функционал можно уже сейчас, пока рисуется дизайн. Потом, когда дизайн будет готов, недели через 2, его необходимо будет "натянуть".

Прототипы доступны по ссылке - https://yadi.sk/d/jd-_Tg_u3TqqPp

Также прикладываю ТЗ.

Остальные материалы будут предоставлены выбранному исполнителю.

Жду цену с адаптивом.

Предложения без ориентировочной цены и сроков считаю, что Вы не ознакомились с прототипами и ТЗ, поэтому не рассматриваю.

Всем спасибо за понимание!