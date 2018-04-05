Создать сайт

Надо сделать макет (прототип) сайта в удобной вам программе для того чтобы этот макет я отдал сначала дизайнеру, а потом верстальщику. Макет - это расположение всех элементов на странице + тексты Сайт будет состоять главной и из ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сверстать и запрограммировать на WP сайт по прототипам.
Есть прототипы, по которым уже понятен весь функционал. На данный момент рисуется дизайн по этим же прототипам.
Также есть подробное ТЗ. Так что начинать ставить движок и настраивать функционал можно уже сейчас, пока рисуется дизайн. Потом, когда дизайн будет готов, недели через 2, его необходимо будет "натянуть".
Прототипы доступны по ссылке - https://yadi.sk/d/jd-_Tg_u3TqqPp
Также прикладываю ТЗ.
Остальные материалы будут предоставлены выбранному исполнителю.
Жду цену с адаптивом.
Предложения без ориентировочной цены и сроков считаю, что Вы не ознакомились с прототипами и ТЗ, поэтому не рассматриваю.
Всем спасибо за понимание!
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