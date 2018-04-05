Разработка проекта

Сайты «под ключ»Закрыт7 заявок254 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Разработать автонаполняемый сайт. Парсинг данных.

5 лет назад
masterxx
Роман 
30 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Сделать макет (прототип) сайта

    Надо сделать макет (прототип) сайта в удобной вам программе для того чтобы этот макет я отдал сначала дизайнеру, а потом верстальщику. Макет - это расположение всех элементов на странице + тексты Сайт будет состоять главной и из ...

    Сайты «под ключ»26 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создать сайт

    Необходимо сверстать и запрограммировать на WP сайт по прототипам. Есть прототипы, по которым уже понятен весь функционал. На данный момент рисуется дизайн по этим же прототипам. Также есть подробное ТЗ. Так что начинать ставить движок и настраивать функционал ...

    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Лендинг

    Лендинг быстро и красиво. сроки 2 дня. пишите стоимость. структуру сайта добавил, логотип (у ethereum логотип ромбик - https://st3.depositphotos.com/11051502/13653/v/1600/depositphotos_136534408-stock-illustration-ethereum-cripto-currency-vector-logo.jpg) нам нужен лого, почти ромбик в кружочке ))) из название токена понятно что за логотип, прототип лого прикрепил. нужно быстро и ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Создать каталог жанр книг wordpress

    Доброго времени суток!    Необходимо сегодня создать каталог жанр книг.    Плагин базы книг от ЛитРес уже установлен, только надо в левом сайдбаре создать каталог жанров такой же как здесь ruslib.net    Список книг после выбора жанр будет точно такой как ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создать сайт

    https://static.olymptrade.com/lands/LPL09-03-01en/index.html?affiliate_id=50381&amp;subid1=OT2&amp;subid2=main Нужен сайт похожий на этот. Главное чтобы были после входа графики, торговля. Все остальное не важно

    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • У становить у себя лендинг и перенести к нам на проект в папку

    Задача: на своей копии битрикса установить лендинг по ссылке ниже: http://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/merex.landing/ После чего, перенести лендинг (настройки, инфоблоки) к нам на проект. Сам лендинг залить в папку сайта. Заказ только для опытных разработчиков на CMS Bitrix, .к. возможно понадобится ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Сайт,каталог,заказ/интернет-ма газин под ключ.

    Здравствуйте!   Тематика: крепеж.   Суть работы: поступает заявка любым способом (сейчас это телефон емейл), менеджер вводит ее в базу, рассылает по поставщикам,   получает счета от поставщиков, выбирает по каждой запрашиваемой позиции клиентом  дешевую и вносит в наш счет для ...

    Сайты «под ключ»17 заявок
    Закрыт
    6 лет назад