Нужны постеры к записям на сайт. Для обычных записей постер - 200р. http://prntscr.com/gko33c Для проектов постер - 100р (маленький и большой) . http://prntscr.com/gko3dp и http://prntscr.com/gko3p5 Для обычных записей в стиле обложек на ютуб http://prntscr.com/gko4m0 Для проектов - логотипы проектов на белом ...