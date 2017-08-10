Описание во вложении. Просьба ознакомиться и указать стоимость/сроки Если данный вариант сложен в реализации - предложить альтернативу Спасибо
- Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт2 года назад
- $20
Описание проекта внутри файла. Написание парсера сайта на PHP/python. Нужно написать парсер под определенный сайт и настроить импорт спарсенных данных в текущую структуру проекта. Парсеры на php или python без разницы. Почасовая оплата или сдельная. Пишите свои предложения.Веб-программирование5 заявокЗакрыт4 года назад
Описание проекта внутри файла.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Разработать автонаполняемый сайт. Парсинг данных.Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно написать обзор хайп проекта bitpetite.com Обьем - 4к символов бп.Копирайтинг1 исполнительЗавершен6 лет назад
Нужны постеры к записям на сайт. Для обычных записей постер - 200р. http://prntscr.com/gko33c Для проектов постер - 100р (маленький и большой) . http://prntscr.com/gko3dp и http://prntscr.com/gko3p5 Для обычных записей в стиле обложек на ютуб http://prntscr.com/gko4m0 Для проектов - логотипы проектов на белом ...Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно сделать превью картинку к записи. Тема - обзор проекта RobinHood GlobalДизайн сайтов5 заявокЗакрыт6 лет назад