Сделать обзор проекта

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Завершен3 заявки138 просмотров

Нужно написать обзор хайп проекта bitpetite.com

Обьем - 4к символов бп.

8 лет назад
masterxx
Роман 
32 года
8 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

mumitroll_miha
Алексей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$12
2 дня
Супер
Только приятные впечатления!

Заявки фрилансеров

mumitroll_miha
Алексей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад