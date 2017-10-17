Короткие рецепты походной кухни: 500-600 символов

Нужно много текстов - рецептов блюд походной кухни для сайта http://STARKA.PRO/ (например, те ж макараоны по-флотски на костре).

Объём: Короткие тексты, 500-600 символов на 1 рецепт. Без подбора картинок. Рецепты должны быть вкусными. Писать можно всело, иронично - как хотите, только не уныло)

Оплата: 25 рублей за 1 рецепт. Сбер, Киви, ЯНдекс, Вебмани.

Текст должен быть уникальным (по Адвего или текст.ру)