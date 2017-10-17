Текст про горнолыжную экипировку

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт6 заявок185 просмотров

Нужен автор, способный написать текст (объем 5K)про горнолыжную экипировку. Автор должен быть "в теме", владеть терминологией (статья для узкопрофильного издания, на основе википедии не напишешь). Просьба не беспокоить, если вас не устраивает указанная оплата. 

8 лет назад
mrjob
43 года
19 лет в сервисе
Была
3 года назад

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