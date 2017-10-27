Служебные страницы сайта (копирайт)

Здравствуйте, нужно придумать и проработать текст статистических страниц:

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Нужен человек который разбирается и может предложить хороший вариант контента на эти страницы, а не сидеть и задавать вопросы "Что должно быть на этой странице?, Как правильно подать информацию?, Что еще написать? ..."

Перед тем как приступить исполнитель должен предоставить мне вариант структуры страницы (содержание).

Добавить содержание я помогу, и даже в технических страницах предоставлю информацию.

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