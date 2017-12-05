Для статей нужно писать H1, Title, Description по определенным правилам. Объем и оплата: - 50 статей. Если все будет хорошо, то найду для вас еще работу. - оплата по 40 ...
Проектирование и наполнение посадочных страниц на сайтах
Задача – на нескольких сайтах (будут предоставлены выбранным исполнителям, прежде чем окончательно договоримся), проработать отдельные страницы, сделав их более привлекательными для посетителей (источники - контекстная реклама, органика). Всего пока около 20 страниц.
Требуется построить полноценные прототипы страниц (с учетом существующих элементов на сайте, которые трогать нельзя), которые потом будут отправлены дизайнеру и верстальщику.
Верстка и программирование не требуется! Только контент.
Нужен для этой работы человек, обладающей навыками рерайтинга, копирайтинга, прототипирования сайтов. Умеющий анализировать информацию, хорошо и грамотно писать тексты, понимающий что такое адаптивная верстка.
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Вводные данные, которые будут предоставляться:
- основной ключевой запрос
- целевая страница, которую требуется проработать
- доступ к статистике сайта
Требуется:
1. Проанализировать что ищут по данному запросу, дополнительные и уточняющие фразы (семантика)
2. Уточнить, если данных недостаточно, преимущества и слабые стороны предложения на сайте
3. Проанализировать что предлагают конкуренты (анализ сайтов, дающих контекстную рекламу, и топ органической выдачи поисковых систем)
4. После, учитывая вышеуказанные пункты, предложить улучшения на существующей странице:
- заголовки, мета-теги, и т.п.
- дополнительные блоки информации, содержащие наши ключевые преимущества. Тексты, картинки. Т.е. дополнить страницу сайта, чтобы она была максимально привлекательной для ЦА.
5. Изготовить прототип страницы, для передачи его в работу дизайнеру (если это требуется) и верстальщику.
Помнить, что ориентируемся не на роботов, а на посетителей. Простыни текста, и прочие радости архаичного SEO - не нужны.
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Оплата сдельная, по договоренности.
Работа по предоплате не обсуждается. Только оплата по факту, или по договору или через гаранта (безопасная сделка).
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