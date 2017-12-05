Проектирование и наполнение посадочных страниц на сайтах

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен3 заявки182 просмотра

Задача – на нескольких сайтах (будут предоставлены выбранным исполнителям, прежде чем окончательно договоримся), проработать отдельные страницы, сделав их более привлекательными для посетителей (источники - контекстная реклама, органика). Всего пока около 20 страниц. 

Требуется построить полноценные прототипы страниц (с учетом существующих элементов на сайте, которые трогать нельзя), которые потом будут отправлены дизайнеру и верстальщику. 

Верстка и программирование не  требуется! Только контент. 

Нужен для этой работы человек, обладающей навыками рерайтинга, копирайтинга, прототипирования сайтов. Умеющий анализировать информацию, хорошо и грамотно писать тексты, понимающий что такое адаптивная верстка. 

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Вводные данные, которые будут предоставляться: 

- основной ключевой запрос 

- целевая страница, которую требуется проработать 

- доступ к статистике сайта 

Требуется: 

1. Проанализировать что ищут по данному запросу, дополнительные и уточняющие фразы (семантика) 

2. Уточнить, если данных недостаточно, преимущества и слабые стороны предложения на сайте 

3. Проанализировать что предлагают конкуренты (анализ сайтов, дающих контекстную рекламу, и топ органической выдачи поисковых систем) 

4. После, учитывая вышеуказанные пункты, предложить улучшения на существующей странице: 

- заголовки, мета-теги, и т.п. 

- дополнительные блоки информации, содержащие наши ключевые преимущества. Тексты, картинки. Т.е. дополнить страницу сайта, чтобы она была максимально привлекательной для ЦА. 

5. Изготовить прототип страницы, для передачи его в работу дизайнеру (если это требуется) и верстальщику. 

Помнить, что ориентируемся не на роботов, а на посетителей. Простыни текста, и прочие радости архаичного SEO - не нужны.

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Оплата сдельная, по договоренности. 

Работа по предоплате не обсуждается. Только оплата по факту, или по договору или через гаранта (безопасная сделка).

7 лет назад
KaSH
43 года
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

evsokolova
Евгения 
33 года
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад
7 лет назад
$20
7 дней
Вот прямо очень доволен. Поставленная задача про прототипированию страниц была выполнена ровно так, как требовалось. Рекомендую.
Отличный заказчик, всем рекомендую! Буду рада дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

evsokolova
Евгения 
33 года
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад
7 лет назад