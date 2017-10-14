Классное описание к товару (межкомнатные двери) на Prom.ua

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Закрыт2 заявки224 просмотра

1. Придумать описание к товару

2. Красиво оформить данное описание (тут нужно знать возможности Prom.ua, доступ к кабинету предоставлю для теста)

 Описание необходимо для данной позиции - https://yuliant.com.ua/p597522652-novyj-stil-amata.html

Обязательно предоставьте ссылку на ваши работы (оформление описания товара), желательно на Prom.ua

Стоимость работы готов оговаривать.

8 лет назад
yuliyagrinenko
Юля 
35 лет
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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