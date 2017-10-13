Надо написать 20+ статей на тему мобильного оператора связи ( ключи выдаются). Оплата 50 руб за 1000 знаков. Есть источники с которых можно писать и примерный обьем который надо сделать к каждой статьей. 1. ...
Копирайтеры на проект о сертификации
Здравствуйте.
Нужно за ближайшие 3 дня написать определенное количество коммерческих текстов про сертификацию соответствия (Россия). Приступить нужно сразу.
— Оплата 60 рублей — 1000 знаков без пробелов.
— Способ оплаты — Яндекс.Деньги или WebMoney (никаких карт банков).
Как мы работаем? Вы пишите статью по моему заданию, получаете оплату в любом случае. Если обе стороны довольны — продолжаем сотрудничество. Дальше оплачиваю 1 раз в день или как договоримся.
Новички без опыта работы не интересуют. Нужен опыт в написании текстов о юриспруденции или сертификации + минимальное количество ошибок.
Если Вам интересно предложение, пришлите на почту [email protected] примеры Ваших текстов про сертификацию или юриспруденцию. Если это будут коммерческие тексты (для компаний) — еще лучше.
Заявки без примеров работ с файлами во вложении не рассматриваются! Предлагать бесплатно тестовый текст также не нужно. Мне нужны примеры работ.
Т. к. идет набор по нескольким проектам, просьба указать тему письма «Сертификация 3», чтобы не было путаницы (требования и отбор для каждого проекта свои). Надеюсь на понимание.
Благодарю, что уделили внимание.
Заявки фрилансеров
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