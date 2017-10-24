Надо написать 20+ статей на тему мобильного оператора связи ( ключи выдаются). Оплата 50 руб за 1000 знаков. Есть источники с которых можно писать и примерный обьем который надо сделать к каждой статьей. 1. ...
Статья тематика: Уход в зимнее время" или "готовимся к зиме правильно"
Написать статью в 1500 - 2000 символов на тему "Уход в зимнее время" или "готовимся к зиме правильно". Уход за телом, организмом, за ногтями в зимнее время. Уникальность 90% по content-watch.ru
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