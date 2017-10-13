Тексты для Instagram на тему одежды

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт11 заявок325 просмотров

Инстамагазину женской одежды требуется копирайтер для написания 15 текстов.

Цель написания - персонализация страницы, удержание аудитории.

С учётом специфики площадки нужны не сухие "простыни" текста, а тезисно изложенные интересные детали, та информация, которой хотелось бы поделиться, лайкнуть ее и тд.

Все пропустить через индивидуальный стиль написания текстов, так как нужно, чтобы чувствовалось, что все написано от первого лица.

Тематика - мода, стиль.

Примерные темы: 

- 5 модных фактов, о которых вы точно не знали 

- формула идеального базового

- главные модные ошибки

Ссылку на магазин и примеры уже написанных текстов вышлю.

Каждый текст: макс. 2000 знаков

Предлагайте кандидатуры с указанием портфолио (желательно на тему одежды).

8 лет назад
spad
37 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

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