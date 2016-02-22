Задача придумать название новой компании, которая производит и продает упаковочное оборудование. Упаковочное оборудование - это термоформер, или термоформовочная вакуумная машина. Основной потребитель – мелкие и средние предприятия, которые ищут лучшее оборудование по оптимальным ценам. Конкурентные преимущества: ...
- $50Нейминг и Слоганы59 заявокЗакрыт2 года назад
- $30
Задача придумать название новой компании, которая производит и продает оборудование для пищевой промышленности. Основной потребитель – средние предприятия,которые ищут лучшее оборудование по оптимальным ценам. Конкурентные преимущества: европейское качество,лучшие комплектующие, цена ниже европейских аналогов. В планах работать на мясоперерабатывающую, ...Нейминг и Слоганы29 заявокЗакрыт5 лет назад
Инстамагазину женской одежды требуется копирайтер для написания 15 текстов. Цель написания - персонализация страницы, удержание аудитории. С учётом специфики площадки нужны не сухие "простыни" текста, а тезисно изложенные интересные детали, та информация, которой хотелось бы ...Копирайтинг11 заявокЗакрыт6 лет назад
- $20
Добрый день! Мы отшиваем и продаем cумки. Сейчас мы озадачены выбором названия бренда сумок и рюкзаков. Сумки и рюкзаки будут по дизайну и исполнению современные, яркие, вызывающие, с хорошей фурнитурой и из кожи сочных и ярких цветов. В ...Нейминг и Слоганы69 заявокЗакрыт6 лет назад
Имеется сайт на yii 1: http://zverivdom.com Необходимо выполнить следующие доработки по сайту: - полная переработка формы подачи объявлений с соответствующими изменениями в структуре бд - подключение Яндекс.Кассы для оплаты услуг (поднятие, выделение цветом, vip блок) - ротация платных объявлений ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $8
Наброски визитки есть, нужно разместить контакты (тел, сайт, vk, instagram) с иконками. Двигать блоки и менять размер можно. Размер 90*50 мм.Дизайн продукции1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $150
Всем добрый день. Есть проект zverivdom.com, требующий некоторые доработки по дизайну в связи с расширение функционала. Как правило, это будут определенные блоки (например, блок входа в личный кабинет), которые необходимо вписать в существующий дизайн. Либо же ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
Ищу исполнителя для установки шаблона и настройки сайт на движке Drupal. Сверстанные страницы предоставлю. На сайте будут следующие разделы: - Главная в виде лендинга: несколько статичных блоков, 2 блока, в которые загружается последние материалы (материалы разного типа) - ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Ищу исполнителя для написания сугубо технического текста на тему оборудования для упаковки. Тема "Работа запайщика лотков" Количество знаков: 3000-4000 Необходимо раскрыть технические аспекты работы оборудования, а также нюансы при упаковке свежего мяса и других продуктов. Данная работа будет ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт8 лет назад
Ищем исполнителя на верстку лендинга в 7 экранов Требования к верстке: грамотная html верстка с "читаемым" кодом все стили вынесены в отдельный файл кроссбраузерность адаптивность к устройствам подключение шрифтов использование bootstrap Предлагайте стоимость работы и примеры вашей верстки Без примеров заявка рассматриваться не будет! ...HTML-верстка20 заявокЗакрыт8 лет назад
- $80
Ищем дизайнера на отрисовку простенького лендинга по продаже юбок. В приложении лежит структура LP. При выборе будем смотреть на отзывы и портфолио. Без них сотрудничества не будет. С выбранным дизайнером при успешности данного проекта будем и дальше ...Дизайн сайтов32 заявкиЗакрыт8 лет назад
Ищем исполнителя на обработку фотографий .cr2. 12 фотографий необходимо подогнать под один размер для размещения в товарной карточке. 6 фотографий обработать для дальнейшего размещения в соц. сетях. Одна фотография (dlya_mordy.CR2) требует монтажа для постановки на главную ...Обработка фотографий1 исполнительЗавершен8 лет назад
Есть простенькая html страница лендинга с 7 блоками. Сверстан он крайне громоздко, стили раскиданы по html странице и нескольким css файлам, много мусора-в общем он крайне не пригоден для дальнейшей работы с ним. Переверстывать существующую ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $50
Производственная компания объявляет конкурс на разработку названия бренда колбасной продукции преимущественно премиум категории. Вместе с названием приветствуется слоган и доменное имя. После окончания конкурса возможна дальнейшая работа с победителем по разработке фирменной стиля и упаковки продукции. Выпускаемая продукция: ...Нейминг и Слоганы1 исполнительЗавершен10 лет назад
Необходимо нарисовать логотип для существующей компании, занимающейся поставкой и продажей импортного пищевого оборудования. Требования к логотипу: - серьезность, солидность, уникальность - очевидный смысл в графике (например, бессмысленные узоры не подходят) - вектор - использование наших цветов - серый и ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен12 лет назад
Мне необходим опытный дизайнер для рисования дизайнов сразу к двум сайтам - к мужскому и женскому онлайн журналу. Требования к обоим дизайнам практически одинаковые. Единственное различие - дизайн женского журнала должен выглядить как журнал для женщин, ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен15 лет назад
Необходимо написать текст для главной страницы с тестом, то есть желательно наличие необходимой плотности. ключевых слов в этом тексте. Размер: 2-3к символов. Тест имеет 4 разных результата, вот для каждого результата нужно по 1к символов. Прежде чем ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $10
Нужно подобрать название для интернет-магазина компьютеров, ноутбуков, комплектующих и периферийных устройств. Обязательное условие - соответствующий домен в .ru должен быть свободен. Не нравится: название, состоящие из двух слов, например, Цифровой Ветер. сложение двух банальных слов, например, CompShop, DigiCity. длинное, ...Копирайтинг24 заявкиЗакрыт15 лет назад
Друзья, сейчас рассматривает тема создания флеш сайта, и наши пожелания таковы, что нужны видео ролики секунд по 5-20, ориентировачное количество 5-10 шт. Какой видео-ролик нужен? Подобный пример смотрим на http://www.citycenter.com/ Все ролики на этом сайте ...Видеомонтаж6 заявокЗакрыт16 лет назад
Всем привет! Есть фирма, занимающаяся недвижимостью! Нужно сделать сайт на флеше. Причем не просто там шапка или индекс на флеше, а именно полностью сайт на флеше. Есть хороший пример, заказчик желал иметь сайт подобным этому: http://www.citycenter.com/default.aspx То есть ...Веб-программирование24 заявкиЗакрыт16 лет назад