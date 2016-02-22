spad

Дмитрий Разборов spad

 
35 летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$80
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Бренд производителя упаковочного оборудования

    $50

    Задача придумать название новой компании, которая производит и продает упаковочное оборудование. Упаковочное оборудование - это термоформер, или термоформовочная вакуумная машина. Основной потребитель – мелкие и средние предприятия, которые ищут лучшее оборудование по оптимальным ценам. Конкурентные преимущества: ...

    Нейминг и Слоганы59 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Бренд производителя пищевого оборудования

    $30

    Задача придумать название новой компании, которая производит и продает оборудование для пищевой промышленности.   Основной потребитель – средние предприятия,которые ищут лучшее оборудование по оптимальным ценам.   Конкурентные преимущества: европейское качество,лучшие комплектующие, цена ниже европейских аналогов.   В планах работать на мясоперерабатывающую, ...

    Нейминг и Слоганы29 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Тексты для Instagram на тему одежды

    Инстамагазину женской одежды требуется копирайтер для написания 15 текстов. Цель написания - персонализация страницы, удержание аудитории. С учётом специфики площадки нужны не сухие "простыни" текста, а тезисно изложенные интересные детали, та информация, которой хотелось бы ...

    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Название бренда сумок

    $20

    Добрый день! Мы отшиваем и продаем cумки. Сейчас мы озадачены выбором названия бренда сумок и рюкзаков. Сумки и рюкзаки будут по дизайну и исполнению современные, яркие, вызывающие, с хорошей фурнитурой и из кожи сочных и ярких цветов. В ...

    Нейминг и Слоганы69 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доработка сайта на YII

    Имеется сайт на yii 1: http://zverivdom.com Необходимо выполнить следующие доработки по сайту: - полная переработка формы подачи объявлений с соответствующими изменениями в структуре бд - подключение Яндекс.Кассы для оплаты услуг (поднятие, выделение цветом, vip блок) - ротация платных объявлений ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Дизайн интерфейсов (блоки+страницы)

    $150

    Всем добрый день. Есть проект zverivdom.com, требующий некоторые доработки по дизайну в связи с расширение функционала. Как правило, это будут определенные блоки (например, блок входа в личный кабинет), которые необходимо вписать в существующий дизайн. Либо же ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Проект на Drupal

    Ищу исполнителя для установки шаблона и настройки сайт на движке Drupal. Сверстанные страницы предоставлю. На сайте будут следующие разделы: - Главная в виде лендинга: несколько статичных блоков, 2 блока, в которые загружается последние материалы (материалы разного типа) - ...

    CSSBootstrapDrupaljQuery
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Статья на техническую тему

    Ищу исполнителя для написания сугубо технического текста на тему оборудования для упаковки. Тема "Работа запайщика лотков" Количество знаков: 3000-4000 Необходимо раскрыть технические аспекты работы оборудования, а также нюансы при упаковке свежего мяса и других продуктов. Данная работа будет ...

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сверстать лендинг

    Ищем исполнителя на верстку лендинга в 7 экранов Требования к верстке: грамотная html верстка с "читаемым" кодом все стили вынесены в отдельный файл кроссбраузерность адаптивность к устройствам подключение шрифтов использование bootstrap Предлагайте стоимость работы и примеры вашей верстки Без примеров заявка рассматриваться не будет! ...

    HTMLBootstrap
    HTML-верстка20 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дизайн LP для женских товаров

    $80

    Ищем дизайнера на отрисовку простенького лендинга по продаже юбок. В приложении лежит структура LP.   При выборе будем смотреть на отзывы и портфолио. Без них сотрудничества не будет.   С выбранным дизайнером при успешности данного проекта будем и дальше ...

    Дизайн сайтов32 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Обработка 19 фотографий

    Ищем исполнителя на обработку фотографий .cr2. 12 фотографий необходимо подогнать под один размер для размещения в товарной карточке. 6 фотографий обработать для дальнейшего размещения в соц. сетях. Одна фотография (dlya_mordy.CR2) требует монтажа для постановки на главную ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Сверстать заново страницу

    Есть простенькая html страница лендинга с 7 блоками. Сверстан он крайне громоздко, стили раскиданы по html странице и нескольким css файлам, много мусора-в общем он крайне не пригоден для дальнейшей работы с ним. Переверстывать существующую ...

    HTMLCSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Название нового бренда колбасного цеха

    $50

    Производственная компания объявляет конкурс на разработку названия бренда колбасной продукции преимущественно премиум категории. Вместе с названием приветствуется слоган и доменное имя. После окончания конкурса возможна дальнейшая работа с победителем по разработке фирменной стиля и упаковки продукции. Выпускаемая продукция: ...

    Нейминг и Слоганы1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Логотип для b2b компании

    Необходимо нарисовать логотип для существующей компании, занимающейся поставкой и продажей импортного пищевого оборудования. Требования к логотипу: - серьезность, солидность, уникальность - очевидный смысл в графике (например, бессмысленные узоры не подходят) - вектор - использование наших цветов - серый и ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Дизайн для мужского и женского журнала

    Мне необходим опытный дизайнер для рисования дизайнов сразу к двум сайтам - к мужскому и женскому онлайн журналу. Требования к обоим дизайнам практически одинаковые. Единственное различие - дизайн женского журнала должен выглядить как журнал для женщин, ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Тексты для сайта тестов

    Необходимо написать текст для главной страницы с тестом, то есть желательно наличие необходимой плотности. ключевых слов в этом тексте. Размер: 2-3к символов. Тест имеет 4 разных результата, вот для каждого результата нужно по 1к символов. Прежде чем ...

    Тексты для сайта
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Придумать название для магазина

    $10

    Нужно подобрать название для интернет-магазина компьютеров, ноутбуков, комплектующих и периферийных устройств. Обязательное условие - соответствующий домен в .ru должен быть свободен. Не нравится: название, состоящие из двух слов, например, Цифровой Ветер. сложение двух банальных слов, например, CompShop, DigiCity. длинное, ...

    Копирайтинг24 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Видео-ролик для флеш сайта

    Друзья, сейчас рассматривает тема создания флеш сайта, и наши пожелания таковы, что нужны видео ролики секунд по 5-20, ориентировачное количество 5-10 шт. Какой видео-ролик нужен? Подобный пример смотрим на http://www.citycenter.com/ Все ролики на этом сайте ...

    Видеомонтаж6 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сайт на флеше по недвижимости

    Всем привет! Есть фирма, занимающаяся недвижимостью! Нужно сделать сайт на флеше. Причем не просто там шапка или индекс на флеше, а именно полностью сайт на флеше. Есть хороший пример, заказчик желал иметь сайт подобным этому: http://www.citycenter.com/default.aspx То есть ...

    Веб-программирование24 заявки
    Закрыт
    16 лет назад
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Отзывы фрилансеров
vbstudio
Виталий 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$80
10 баллов
8 лет назад
Доработка сайта на YII
Отличный заказчик, четко поставленные задания, быстрая оплата
Виталий отлично справился с заданием, даже неожиданно хорошо и быстро:) Всем рекомендую, в дальнейшем сам буду с ним работать. Спасибо!
Ответный отзыв
greyheart
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$8
10 баллов
8 лет назад
Быстро нарисовать визитку
Дмитрий максимально понятно составляет задание, лишних исправлений не требует. Утверждение и оплата моментально! Спасибо в очередной раз!
Второй раз работаю, крайне быстро и оперативно сделал 3 варианта, спасибо большое!
Ответный отзыв
Allegory
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$150
10 баллов
8 лет назад
Дизайн интерфейсов (блоки+страницы)
Остался полностью доволен сотрудничеством. Точное и понятное задание, приятное общение, своевременная оплата. Рекомендую!
Александр справился с работой быстро, нарисовал все на высоком уровне. Интерфейсы и дальше буду заказывать у него.
Ответный отзыв
Mynutka
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
$25
10 баллов
8 лет назад
Обработка 19 фотографий
Все отлично! Своевременная оплата. Рекомендую
Отработала хорошо, правки внесла оперативно.
Ответный отзыв
www2ok
35 летБеларусь
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
8 лет назад
Сверстать заново страницу
Отличный заказчик! Четкое задание, оплата без задержек. Буду рад дальнейшему сотрудничеству с Дмитрием.
Рекомендую Александра, как профессионала своего дела. Верстка была сделана оперативно и качественно.
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