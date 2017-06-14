Название бренда сумок

# 1 — $ 20

Добрый день!

Мы отшиваем и продаем cумки.

Сейчас мы озадачены выбором названия бренда сумок и рюкзаков.

Сумки и рюкзаки будут по дизайну и исполнению современные, яркие, вызывающие, с хорошей фурнитурой и из кожи сочных и ярких цветов. В среднем ценовом сегменте.

Есть мысли об иностранщине, поскольку потребитель подсознательно больше доверяет европейскому товару. Но не скидываем со счетов и российского производителя!!!

Как и в бренде одежды, можно поиграть нашими именами и фамилией (хотя она не очень звучит:))

Можно попробовать переложить на итальянский манер, например, Marcello. Или немецкий, или даже российский:). Главное в однозначном произношении (Марчелло, Марселло, Маркелло - это все неоднозначное звучание)

Требования: легкая читаемость, 1-2 слова в названии, свободный домен .ru, .com, инстаграм, вк

Чего не хочется: имя и фамилия "в лоб", использование банальных слов типа bags, leather и т.д.