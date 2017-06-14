Здравствуйте. Необходимо придумать название бренда для магазина по продаже часов из дерева. Также ещё будут продаваться очки из и браслеты. Название должно звучать очень красиво и элитно. Не должно быть словосочетаний Wood Life и т.д. Должно быть одно слово. Максимум два. Легко должно быть произносимо для русского человека.