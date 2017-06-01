Название

Нейминг и СлоганыЗакрыт28 заявок423 просмотра
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Нужно придумать название и для разностороннего заведения - магазин готового здорового питания, магазин премиум-выпечки (от кондитерских изделий до свежих багетов) и кофейня в отдельном зале;

Абстрактные названия не приветствуются;

Цена договорная.

7 лет назад
trevvaler
53 годаРоссия
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад
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