Нейминг для домена

предоставляем услуги по созданию сайтов, настройке рекламы и тд. нужно что то такое, чтоб прочитав это, человек подумал чеее? чтоб было интересно прочитать чем занимается эта контора желательно на русском что б человек которому 40+ смог запомнить что-то цепляющее, ...
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Доброго времени суток.
Нужно придумать название для сайта - проект подобие slack.com
Допустимые зоны com (предпочтительнее) и io.
Имя должно быть свободно в одном из этих зон.
Сайт ориентирован на англоязычного пользователя.
Ищем действительно классное и запоминающиеся название.
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