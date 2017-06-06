Нейминг для домена

Нейминг и СлоганыЗакрыт1 заявка366 просмотров
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Доброго времени суток.

Нужно придумать название для сайта - проект подобие slack.com

Допустимые зоны com (предпочтительнее) и io.

Имя должно быть свободно в одном из этих зон.

Сайт ориентирован на англоязычного пользователя. 

Ищем действительно классное и запоминающиеся название.

7 лет назад
Granin
Влад 
36 летИзраиль
17 лет в сервисе
Был
год назад
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