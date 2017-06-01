Придумать название

Есть приложение, которое сейчас называется "ONLYLIVE" (в полной версии - "ONLYLIVE - все концерты") https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.onlylive.android Описание: [i]Все концерты твоего города в одной ленте Больше не нужно искать интересные концерты отдельно на сайтах артистов, концертных залов и билетных операторов, в ...