Нужно разработать нейминг и слоган для маркетингового агенста

# 1 — $ 25

предоставляем услуги по созданию сайтов, настройке рекламы и тд.

нужно что то такое, чтоб прочитав это, человек подумал чеее?

чтоб было интересно прочитать чем занимается эта контора

желательно на русском что б человек которому 40+ смог запомнить

что-то цепляющее, а не банальщина

чтоб засело в голове

с лучшим с дальнейшем будем сотрудничать, тк много клиентов желающих переименоваться