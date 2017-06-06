Нейминг для домена

1) мы производим пасту для депиляции(профессиональная линейка+наборы для домашнего использования), скрабы(кофе, шоколад, орехи), маски (маски на основе фруктов и ягод). 2)название бренда должно быть на русском языке 3) производить ассоциацию с нашей продукцией 4)легко сокращаться, чтобы можно было ...
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Доброго времени суток.
Нужно придумать название\домен для сайта - ТЗ в текстовом файле.
Допустимые зоны com (предпочтительнее) или io.
Имя должно быть свободно в одной из этих зон.
Сайт ориентирован на англоязычного пользователя.
Ищем действительно классное и запоминающиеся название.
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