Придумать название для столярной мастерской

Необходимо название для столярной мастерской.

Условия к названию:

- обязательная ассоциация или прямая или косвенная

- простое звучное название максимум из 1-2 слов.

- должен быть простой домен на латинице, без использования цифр

- домен должен быть свободен в зоне ru и рф. Если два слова в названии, то домен должен быть свободен, как в слитном написании, так и через дефис.