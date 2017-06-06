Придумать название для столярной мастерской

$30
Нейминг и СлоганыЗакрыт1 заявка183 просмотра
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Необходимо название для столярной мастерской.

Условия к названию: 

- обязательная ассоциация или прямая или косвенная

- простое звучное название максимум из 1-2 слов.

- должен быть простой домен на латинице, без использования цифр

- домен должен быть свободен в зоне ru и рф. Если два слова в названии, то домен должен быть свободен, как в слитном написании, так и через дефис.

7 лет назад
T-Mac
Илья 
33 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
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