Придумать название для бренда косметики

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1) мы производим пасту для депиляции(профессиональная линейка+наборы для домашнего использования), скрабы(кофе, шоколад, орехи), маски (маски на основе фруктов и ягод).

2)название бренда  должно быть на русском языке

3) производить ассоциацию с нашей продукцией

4)легко сокращаться, чтобы можно было сделать запоминающийся ник в инстаграм (к примеру beauty of nature-bonbon или галька и галыш-galgal

5)оригинальным, чтобы по запросам в инстаграм были мы единственные

6)предпочтительно название из 2 слов

7) название должно быть связано с югом России, морем

7 лет назад
Supermen123
Сергей 
43 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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