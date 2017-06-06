Придумать название для бренда косметики

1) мы производим пасту для депиляции(профессиональная линейка+наборы для домашнего использования), скрабы(кофе, шоколад, орехи), маски (маски на основе фруктов и ягод).

2)название бренда должно быть на русском языке

3) производить ассоциацию с нашей продукцией

4)легко сокращаться, чтобы можно было сделать запоминающийся ник в инстаграм (к примеру beauty of nature-bonbon или галька и галыш-galgal

5)оригинальным, чтобы по запросам в инстаграм были мы единственные

6)предпочтительно название из 2 слов

7) название должно быть связано с югом России, морем