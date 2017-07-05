Придумать название для мастерской по заточке маникюрного инструмента

$20
Нейминг и СлоганыЗавершен26 заявок1674 просмотра
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#1$20

У меня студия-мастерская по заточке и продаже маникюрного инструмента. Современный стильный дизайн в помещении в стиле лофт, работают молодые брутальные парни. Надо название чтобы легко произносилось... НЕ perfectmanicure, не don точило, не острая заточка. Современное, креативное, желательно одно слово. Чтобы можно было придумать не банальный интересный логотип к нему.

Нравятся  названия барбершопов... top gun, firma, big bro, borodach

7 лет назад
Kirilltheman
Кирилл 
35 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Победитель конкурса
yoorkeen
Юрий 
32 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
#1
Спасибо огромное Юрию! Он предложил очень и очень много вариантов для названия моей фирмы, старался учесть все мои пожелания, которые менялись у меня каждый день. Всегда был на связи! Однозначно рекомендую!!! Спасибо!
Хорошая коммуникация. Ясная, четкая постановка задачи. Своевременная оплата.
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yoorkeen
Юрий 
32 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
#1
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