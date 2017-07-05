Доброго времени суток. Нужно придумать название\домен для сайта - ТЗ [b][u]в текстовом файле[/u][/b]. Допустимые зоны [b]com[/b] (предпочтительнее) или [b]io[/b]. Имя должно быть свободно в одной из этих зон. Сайт ориентирован на англоязычного пользователя. Ищем действительно классное и запоминающиеся название.
Придумать название для мастерской по заточке маникюрного инструмента
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У меня студия-мастерская по заточке и продаже маникюрного инструмента. Современный стильный дизайн в помещении в стиле лофт, работают молодые брутальные парни. Надо название чтобы легко произносилось... НЕ perfectmanicure, не don точило, не острая заточка. Современное, креативное, желательно одно слово. Чтобы можно было придумать не банальный интересный логотип к нему.
Нравятся названия барбершопов... top gun, firma, big bro, borodach
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