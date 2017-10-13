Написать 20 статей околомобильной тематики

Надо написать 20+ статей на тему мобильного оператора связи ( ключи выдаются). Оплата 50 руб за 1000 знаков. Есть источники с которых можно писать и примерный обьем который надо сделать к каждой статьей.

1. Оплата на WMR сдали текст - получили средства, с просьбами дороже и больше на начальных этапах не рассматривается

2. Структура статьи:

вступление до 500 знаков, в начале обязательно упомянуть главный ключ

минимум 2 подзаголовка в статье

в каждом подзаголовке минимум 2 абзаца

обязательно 1 список на статью и 1 цитата

уникальность по текст ру больше 90% ( можно использовать синонимы и слова околотематические по смыслу - если надо подскажу)

по сервису тургенев ашаманов риск не больше 3

переспам на слово не больше 2.5%

меньше воды больше сути - тематика любит конкретные факты. Тексты до 6000 знаков.

Рассмотрю также новичков, есть опыт учебы копирайтеров. Если сможете справляться с поставленной задачей - возможны дальнейшие заказы.