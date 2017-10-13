Написать 20 статей околомобильной тематики

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт6 заявок192 просмотра

Надо написать 20+ статей на тему мобильного оператора связи ( ключи выдаются). Оплата 50 руб за 1000 знаков. Есть источники с которых можно писать и примерный обьем который надо сделать к каждой статьей.

1. Оплата на WMR сдали текст - получили средства, с просьбами дороже и больше на начальных этапах не рассматривается

2. Структура статьи:

  • вступление до 500 знаков, в начале обязательно упомянуть главный ключ
  • минимум 2 подзаголовка в статье
  • в каждом подзаголовке минимум 2 абзаца
  • обязательно 1 список на статью и 1 цитата
  • уникальность по текст ру больше 90% ( можно использовать синонимы и слова околотематические по смыслу - если надо подскажу)
  • по сервису тургенев ашаманов риск не больше 3
  • переспам на слово не больше 2.5%
  • меньше воды больше сути - тематика любит конкретные факты. Тексты до 6000 знаков.
Рассмотрю также новичков, есть опыт учебы копирайтеров. Если сможете справляться с поставленной задачей - возможны дальнейшие заказы.
6 лет назад
belkor
36 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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