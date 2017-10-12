нужен копирайтер который разбирается в данной тематике, для написания нескольких статей по незаполненным экспертизам. просьба, тех, то не уверен в своих силах, если не разбираетесь о чем будет речь - пропустить подачу ...
Текст для интернет магазина.
Нужно написать тексты для инетмага текстиля.
1. Главная страница. (пару абзецев, коротко и по сути)
2. Оплата и доставка. (Согласно законодательства Украины)
3. О нас. (О нас)
4. Контакты ( что то добавить кроме телефонов)
По категориям товаров.
Основным + подкаталоги
Цена договорная.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг10 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно написать уникальное описания для товара на 600-800 знаков. Тематика велосипеды. Требуется уникальность по Advego 91% и выше.Копирайтинг8 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте. Нужно придумать интересные вопросы к интеллектуальной игре, по 5 категориям: история, наука,спорт, искусство, развлечения. Вопросы нужно подобрать по такому принципу - вопрос, 4 ответа, один из них верный, далее используя эти ...Копирайтинг11 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется автор. который возьмется за написание 6 сео-текстов, объемом 2.5 тыс. знаков. Тема: косметика, уход за собой, процедуры. Стоимость работы: 80 рублей за 1000 знаков.Копирайтинг22 заявкиЗакрыт7 лет назад
Всем привет, нужно будет написать / откорректировать примерно 10 статей по теме натяжных потолков и обработке материалов. для сайта: http://4form.ru/ работу нужно будет выполнить в течение неделиКопирайтинг1 исполнительЗавершен7 лет назад
Доброго времени суток!!)) Необходимы услуги копирайтера для написания статей/постов в соц.сетях и блоге. Объем около 15 статей. Темы будут даны. Статьи/посты должны быть полезными, структурированными, содержательными, а главное вызывать интерес. Также необходимо ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт7 лет назад
До 17.10 написать 20 текстов по 30грн. Тема: Одежда Объем 1 текста: описание 2000симв., тайтл до 70 симв., дискрипшн - до 250 симв. В тексте и дискрипшн по 2 ключа ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $27
Необходимо написать статьи, не менее 2100 символов (без пробелов) каждая с упоминанием указанного ключа. Ключевая фраза – 2-3 раза по тексту, преимущественно в первых двух абзацах. Статья должна получиться информационная, с любым названием и тематикой, главное органично ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен8 лет назад
Здравствуйте, уважаемый фрилансер. Обращаемся исключительно к представительницам прекрасного пола. Для мужчин работа не подходит (если считаете, что мы не правы, то докажите, что эта работа именно для вас). Вам предлагается интересная и ...Копирайтинг22 заявкиЗакрыт7 лет назад
необходимо поставить лайки ( 21) отзывам на ресурсе otzovik.com , с разных аккаунтов , с предварительной регистрацией. За 12 отзывов и 21 лайк к каждому ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт8 лет назад