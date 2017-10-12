Текст для интернет магазина.

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Закрыт8 заявок174 просмотра

Нужно написать тексты для инетмага текстиля.

1. Главная страница. (пару абзецев, коротко и по сути)

2. Оплата и доставка. (Согласно законодательства Украины)

3. О нас. (О нас)

4. Контакты ( что то добавить кроме телефонов)

По категориям товаров.

Основным + подкаталоги

Цена договорная.

8 лет назад
guest_15078133449204
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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