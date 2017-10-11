Контент-менеджер с навыками копирайтера (обучим бесплатно за 2 дня)

Здравствуйте, уважаемый фрилансер.

Обращаемся исключительно к представительницам прекрасного пола. Для мужчин работа не подходит (если считаете, что мы не правы, то докажите, что эта работа именно для вас). Вам предлагается интересная и творческая работа. Вашей главной задачей будет формировать ленту сайта и наполнять его интересными публикациями, которые вы будете: находить в интернете, писать самостоятельно, получать от других копирайтеров.

УСЛОВИЯ

Работе нужно будет посвящать не менее 3 часов в день (будете справляться быстрее - отлично, постоянного присутствия за компьютером не требуется, главное - стабильно, без сбоев выполнять оговоренный объем). От объема и качества выполненной работы будет зависеть ваша зарплата. Различных вариантов сотрудничества несколько и мы постараемся подобрать для вас наиболее подходящий. Размер зарплаты оговаривается индивидуально. Для начала стоит ориентироваться на 10000-15000 руб/месяц при занятости 4-5 часов в день. Далее будем смотреть по работе. Если благодаря вашим публикациям сайт будет набирать популярность, то зарплата будет расти. Выплаты еженедельные на карту, на яндекс-деньги или qiwi.

ГЛАВНОЕ УМЕНИЕ

Наш проект развлекательного характера. Мы публикуем преимущественно истории из жизни (про любовь, про животных, о детях, про друзей, семью, различные случаи и т.д.), поэтому нам требуется хороший копирайтер, умеющий писать истории так, чтобы за душу брало. То есть нужно умение писать эмоциональные истории, которые будут пробуждать в читателях чувства: веселье (в основном), сочувствие (периодически), негодование (иногда).

ЭТО ГЛАВНОЕ УМЕНИЕ! Если не умеете писать хорошие истории, то остальное бессмысленно.

Помимо работы с текстом нужно будет:

1. Подбирать в интернете под историю картинку

2. Опубликовать историю на сайте, работающем на Wordpress

3. Сделать анонс публикации на странице в Facebook

Всем техническим навыкам мы вас обучим (подготовим подробные видеоуроки). Это легкая часть работы, которую вы освоите за пару дней.

В дальнейшем, если вы зарекомендуете себя грамотным, ответственным специалистом, то вам будут переданы некоторые административные функции, в частности - работа с другими копирайтерами (уже подобранными), тексты которых вам нужно будет проверять на ошибки и дорабатывать в плане эмоциональности (при необходимости). Это уже другой уровень работы, другие требования, другая зарплата.

РАБОТА С ТЕКСТОМ

Это главное ваше умение, которое может быть реализовано по-разному:

1) Вы можете самостоятельно писать истории и публиковать их на сайте

2) Вы можете находить интересные истории в сети и дорабатывать их

3) Можно делать истории из анекдотов

Работе с источниками, мы так же вас обучим. Проблем с идеями для статей у вас не будет.

ОЦЕНКА ВАШЕЙ РАБОТЫ

Оценивать вашу работу будут читатели. От их реакции на вашу работу будет зависеть продолжительность нашего сотрудничества и размер вашей зарплаты.

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ

Вот коротенькая история, которую нужно доработать (исправить ошибки и оживить). К заявке приложите вашу версию этой истории :

Жена вот уже третий месяц вымаливает себе шпица. Такого маленького, хорошенького. Вот хочется ей и все. Все мои аргументы были уже исчерпаны. Но я понимал, что, приобретя такое чудо, вся ответственность ляжет на мне. Прогулки, мытье, уборка. Жена же утверждала, что это будет исключительно ее собака и только она будет ей заниматься. Знаем мы вас, это только слова. Тогда я с женой заключил небольшое пари. Если в течении недели жена будет вставать на 40 минут раньше меня и выходить на улицу и гулять там минут 20-25. Тоже самое делать вечером. Причем в любую погоду. Не важно

снег, дождь, мороз, гололед. Вот тогда я сразу покупаю собаку. Без лишних вопросов. Мне было интересно, осилит ли жена такой график, если учесть, что мы и так встаем в шесть утра. Первый день она кое-как осилила данную процедуру, а вот на второй день энтузиазма я в ее глазах не увидел. На третий день кое-как открыв сонные глаза жена мне сообщила, что собака нам больше не нужна. Это и следовало доказать, с улыбкой произнес я.

Итак, если есть желание поработать в интересном, веселом, жизнерадостном проекте, то скорее заполняйте заявку! Мы вас ждем...