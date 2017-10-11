Есть сайт по эпиляции drepil.ru Нужно наполнить сайт контентом. Полезным контентом. Есть базовый криткий материал ( в ввиде постов в инстаграм в вк) нужно посмотреть, проанализировать и написать статей 5 для начала для полезной ...
Контент-менеджер с навыками копирайтера (обучим бесплатно за 2 дня)
Здравствуйте, уважаемый фрилансер.
Обращаемся исключительно к представительницам прекрасного пола. Для мужчин работа не подходит (если считаете, что мы не правы, то докажите, что эта работа именно для вас). Вам предлагается интересная и творческая работа. Вашей главной задачей будет формировать ленту сайта и наполнять его интересными публикациями, которые вы будете: находить в интернете, писать самостоятельно, получать от других копирайтеров.
УСЛОВИЯ
Работе нужно будет посвящать не менее 3 часов в день (будете справляться быстрее - отлично, постоянного присутствия за компьютером не требуется, главное - стабильно, без сбоев выполнять оговоренный объем). От объема и качества выполненной работы будет зависеть ваша зарплата. Различных вариантов сотрудничества несколько и мы постараемся подобрать для вас наиболее подходящий. Размер зарплаты оговаривается индивидуально. Для начала стоит ориентироваться на 10000-15000 руб/месяц при занятости 4-5 часов в день. Далее будем смотреть по работе. Если благодаря вашим публикациям сайт будет набирать популярность, то зарплата будет расти. Выплаты еженедельные на карту, на яндекс-деньги или qiwi.
ГЛАВНОЕ УМЕНИЕ
Наш проект развлекательного характера. Мы публикуем преимущественно истории из жизни (про любовь, про животных, о детях, про друзей, семью, различные случаи и т.д.), поэтому нам требуется хороший копирайтер, умеющий писать истории так, чтобы за душу брало. То есть нужно умение писать эмоциональные истории, которые будут пробуждать в читателях чувства: веселье (в основном), сочувствие (периодически), негодование (иногда).
ЭТО ГЛАВНОЕ УМЕНИЕ! Если не умеете писать хорошие истории, то остальное бессмысленно.
Помимо работы с текстом нужно будет:
1. Подбирать в интернете под историю картинку
2. Опубликовать историю на сайте, работающем на Wordpress
3. Сделать анонс публикации на странице в Facebook
Всем техническим навыкам мы вас обучим (подготовим подробные видеоуроки). Это легкая часть работы, которую вы освоите за пару дней.
В дальнейшем, если вы зарекомендуете себя грамотным, ответственным специалистом, то вам будут переданы некоторые административные функции, в частности - работа с другими копирайтерами (уже подобранными), тексты которых вам нужно будет проверять на ошибки и дорабатывать в плане эмоциональности (при необходимости). Это уже другой уровень работы, другие требования, другая зарплата.
РАБОТА С ТЕКСТОМ
Это главное ваше умение, которое может быть реализовано по-разному:
1) Вы можете самостоятельно писать истории и публиковать их на сайте
2) Вы можете находить интересные истории в сети и дорабатывать их
3) Можно делать истории из анекдотов
Работе с источниками, мы так же вас обучим. Проблем с идеями для статей у вас не будет.
ОЦЕНКА ВАШЕЙ РАБОТЫ
Оценивать вашу работу будут читатели. От их реакции на вашу работу будет зависеть продолжительность нашего сотрудничества и размер вашей зарплаты.
ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ
Вот коротенькая история, которую нужно доработать (исправить ошибки и оживить). К заявке приложите вашу версию этой истории:
Жена вот уже третий месяц вымаливает себе шпица. Такого маленького, хорошенького. Вот хочется ей и все. Все мои аргументы были уже исчерпаны. Но я понимал, что, приобретя такое чудо, вся ответственность ляжет на мне. Прогулки, мытье, уборка. Жена же утверждала, что это будет исключительно ее собака и только она будет ей заниматься. Знаем мы вас, это только слова. Тогда я с женой заключил небольшое пари. Если в течении недели жена будет вставать на 40 минут раньше меня и выходить на улицу и гулять там минут 20-25. Тоже самое делать вечером. Причем в любую погоду. Не важно
снег, дождь, мороз, гололед. Вот тогда я сразу покупаю собаку. Без лишних вопросов. Мне было интересно, осилит ли жена такой график, если учесть, что мы и так встаем в шесть утра. Первый день она кое-как осилила данную процедуру, а вот на второй день энтузиазма я в ее глазах не увидел. На третий день кое-как открыв сонные глаза жена мне сообщила, что собака нам больше не нужна. Это и следовало доказать, с улыбкой произнес я.
Итак, если есть желание поработать в интересном, веселом, жизнерадостном проекте, то скорее заполняйте заявку! Мы вас ждем...
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен7 лет назад
необходимо поставить лайки ( 21) отзывам на ресурсе otzovik.com , с разных аккаунтов , с предварительной регистрацией. За 12 отзывов и 21 лайк к каждому ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт8 лет назад
Написать отзыв о компании и о коттеджном посёлке.Копирайтинг17 заявокЗакрыт7 лет назад
- $500
Нужен копирайтер, лучше несколько человек, которые смогут написать нам описания для нашего интернет-магазина товаров мебели для офиса. Магазин www.tutkresla.ru Товаров около 800. Требования: - уникальность не ниже 95% по текст.ру ...Копирайтинг15 заявокЗакрыт7 лет назад
1. Необходимо разместить тексты размноженные по шаблону на страницы сайта Требования к размещению: Прописать метатеги, маркированные списки в соответствии с HTML стандартами Текст должен быть разбит на подзаголовки и соответствовать структуре основного ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $3
Тема: шоколад Объем: 2к+ текст.ру 100%Копирайтинг1 исполнительЗавершен8 лет назад
На постоянной основе требуется копирайтер! Ежедневно писать по 3 статьи по 2000 см без пробелов, в статье должно быть 2 картинки и добавлять статьи на сайты битрикс и опенкарт. Тематика посуда. Работа но ...Копирайтинг28 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется написание (копирайт высокого уровня) и добавление двух разных отзывов на два сервиса: 1) irecommend 2) otzovik Требование: наличие аккаунта (желательно и там, и там) с историей, рейтингом. ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $62
Задание в прикрепленном файле. Там статей по 2000-3000 знаков общей суммой на 66000. Цена - 25 грн./1000 знаков. Срок - 7 дней.Копирайтинг1 заявкаЗакрыт7 лет назад
- $12
Необходимо написать качественный профессиональный обзор телефона Samsung Galaxy J5. Объем – 6000. Просьба обращаться только авторов, которые имеют в портфолио обзоры гаджетов (в идеале – смартфонов). Пожалуйста, обращайте внимание на указанный бюджет. Не стоит ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен8 лет назад