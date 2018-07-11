Написать статьи по эпиляции

Есть сайт по эпиляции drepil.ru

Нужно наполнить сайт контентом. Полезным контентом. Есть базовый криткий материал ( в ввиде постов в инстаграм в вк) нужно посмотреть, проанализировать и написать статей 5 для начала для полезной информации.

Так же основываясь на конкурентов подобрать разделы для сайта и для них так же написать контент.

Так же сделать раздел - Вопросы ответы так же основываясь на постах сделать.

Пишите стоимость за 1тыс. символов.

Для работы подойдет только девушка.

По времени не тороплю, можете делать в свободное время!

К заявке прикрепляйте примеры публикаций которые писали для косметологии.

Очень важно что бы у вас опыт был либо вы разбирались в эпиляции.