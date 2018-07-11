Необходимо заполнить сайт
Написать статьи по эпиляции
Есть сайт по эпиляции drepil.ru
Нужно наполнить сайт контентом. Полезным контентом. Есть базовый криткий материал ( в ввиде постов в инстаграм в вк) нужно посмотреть, проанализировать и написать статей 5 для начала для полезной информации.
Так же основываясь на конкурентов подобрать разделы для сайта и для них так же написать контент.
Так же сделать раздел - Вопросы ответы так же основываясь на постах сделать.
Пишите стоимость за 1тыс. символов.
Для работы подойдет только девушка.
По времени не тороплю, можете делать в свободное время!
К заявке прикрепляйте примеры публикаций которые писали для косметологии.
Очень важно что бы у вас опыт был либо вы разбирались в эпиляции.
Выбранный исполнитель
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