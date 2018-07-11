Написать статьи по эпиляции

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Завершен36 заявок433 просмотра

Есть сайт по эпиляции drepil.ru

Нужно наполнить сайт контентом. Полезным контентом. Есть базовый криткий материал ( в ввиде постов в инстаграм в вк) нужно посмотреть, проанализировать и написать статей 5 для начала для полезной информации.

Так же основываясь на конкурентов подобрать разделы для сайта и для них так же написать контент.

Так же сделать раздел - Вопросы ответы так же основываясь на постах сделать.

Пишите стоимость за 1тыс. символов.

Для работы подойдет только девушка.

По времени не тороплю, можете делать в свободное время!

К заявке прикрепляйте примеры публикаций которые писали для косметологии.

Очень важно что бы у вас опыт был либо вы разбирались в эпиляции.

7 лет назад
sliak
50 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

AllaIvannikova
Алла 
50 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$24
3 дня
Все отлично. Качество выполненных работ, супер.
Профессиональное отношение к работе. Четкое ТЗ, высокая динамика согласования вопросов, порядочность. Оплата без задержек. Важно: работала без предоплаты. Буду рада дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

AllaIvannikova
Алла 
50 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад

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