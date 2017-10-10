Необходимо заполнить сайт
Статьи на тему конвекторов - общ. объем 66.000 знаков
Задание в прикрепленном файле.
Там статей по 2000-3000 знаков общей суммой на 66000.
Цена - 25 грн./1000 знаков.
Срок - 7 дней.
Заявки фрилансеров
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