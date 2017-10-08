Нужен копирайтер для выполнения небольшого заказа

Добрый день, уважаемые копирайтеры. Нужно написать несколько статей о заговорах. Размер статей - 5-9 тыс.зн. Стоимость - 30/1000. Работу могут выполнить даже новички, главное условие - грамотность, содержательность и уникальность по text.ru - не менее 95%, а также применение всех ключей, которые будут указаны в тз.

Жду ваших заявок!