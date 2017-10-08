Нужен текст на главную страницу сайта. Основное наплавление ювелирной мастерской это изготовление ювелирных украшений на заказ. Нужно : 2000-2500 символов 250-300 слов. http://moscow-uvelir.ru Хотелось бы что бы текст соответствовал последним условиям поиска Yandex и Google ...
Написание статей на английском языке
можно ссылаться на чужие статьи и даже копировать часть их текста.
Остновная задача писать о перспективе применения устройства в том числе как оно будет применено при анализе *иных газов* (на сайте понятно станет healthmonitor.pro)
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