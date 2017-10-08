Придумать вопросы к картинам

# 1 — $ 8 # 2 — $ 4

Всем привет!

Необходимо составить к каждой из приложенных картин по 7 вопросов, а к каждому вопросу - по 3 ответа.

Все вопросы должны касаться только визуальной части произведений (содержание, цвета и т.д.) и не должны быть очень похожими и/или пресными. Пояснение: предполагается, что вопросы будут задаваться людям после пятиминутного изучения картины.

Победят участники, которые предложат наиболее интересные, возможно, креативные вопросы с правильными формулировками.

Примеры вопросов:

1) Что держит в руках девочка в желтом платке?

2) Куда выходят окна комнаты?

3) Какого цвета конь у богатыря?

4) Сколько стульев с синей обивкой?

5) Какого предмета нет на столе?