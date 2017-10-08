Придумать вопросы к картинам

$12
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен2 заявки456 просмотров
#1$8
#2$4

Всем привет! 

Необходимо составить к каждой из приложенных картин по 7 вопросов, а к каждому вопросу - по 3 ответа.

Все вопросы должны касаться только визуальной части произведений (содержание, цвета и т.д.) и не должны быть очень похожими и/или пресными. Пояснение: предполагается, что вопросы будут задаваться людям после пятиминутного изучения картины. 

Победят участники, которые предложат наиболее интересные, возможно, креативные вопросы с правильными формулировками.  

Примеры вопросов:

1) Что держит в руках девочка в желтом платке?

2) Куда выходят окна комнаты?

3) Какого цвета конь у богатыря? 

4) Сколько стульев с синей обивкой? 

5) Какого предмета нет на столе? 

8 лет назад
blackarrow2013
Илья 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Победители конкурса

Anna_Fiona
35 лет
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад
8 лет назад
#2
Smart-Art
Олег 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
#1
Быстро и качественно выполнил поставленную задачу. Всем рекомендую.
Спасибо за конкурс! Задача была сформулирована четко и понятно, так что работать над ней было приятно и интересно. Оплата была проведена оперативно и без заминок. Однозначно рекомендую заказчика!

Заявки фрилансеров

Anna_Fiona
35 лет
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад
8 лет назад
#2
Smart-Art
Олег 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
#1

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