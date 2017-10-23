Описание товара

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Завершен11 заявок224 просмотра

Здравствуйте!

Нужно описание 18 товаров. (на 100-120 слов каждое описание)

Сайт поставщика: http://profile-mebel.ru/#product

Описание некоторых товаров на ТИУ: https://nikaekb.com/p64092669-kreslo-mechta.html

8 лет назад
natuss_81
Наталья 
43 года
8 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

Iris_shev
Ирина 
42 года
9 лет в сервисе
Была
4 года назад
16 отзывов(-1)
8 лет назад
$30
5 дней
Ирина написала мне несколько хороших статей. Написано грамотно, ключевые слова вставлены в текст очень естественно. Тексты структурированы, легко читаются. Буду рада продолжить сотрудничество!
Сотрудничество с Натальей оставило приятные впечатления. Чёткая постановка задания, своевременная оплата, интересная тематика. По возможности хотелось бы продолжить сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Iris_shev
Ирина 
42 года
9 лет в сервисе
Была
4 года назад
16 отзывов(-1)
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