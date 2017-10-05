Копирайтинг на сайт

Необходимо написать уникальный текст на сайт, описание категории плюс новость для раздела "Новости". Текст для категории длиной 2000-3000 символов. Уникальность по advego не ниже 90%.

Тематика "заглушки для труб".

Возможно дальнейшее сотрудничество, если мы сойдемся в цене за 1000 сбп и качестве текстов.