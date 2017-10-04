60+38 Информационных статей на 2 проекта

Добрый день, не самые дорогие копирайтеры)

На сегодняшний день есть 2 микропроекта, по которым нужно написать в общей сложности около 100 статей, +/-.

Их нужно выписать до конца октября - идеально за 2 недели. Ищу копирайтера, который пишет БЕЗ воды, который пишет НЕ сео-оптимизированные тексты!

Тематику проектов называть не могу, т.к. в ней на сегодняшний день нет конкурентов совсем. Есть особенность как проектов, так и работы со мной, т.к. эти 2 проекты срочные, но будут и другие:

У меня есть большое и жирное ТЗ для копирайтеров. Пугаться его объема не стоит, т.к. если вы пишете тексты для людей, информационные тексты, то все, что там написано - прописные истины для вас, вы и так это делаете. Помимо этого есть вебинар, который я проводила специально для копирайтеров, рассказывая, как в нынешних реалиях нужно писать.

Под каждую статью выдается текстовый файл ТЗ. Кто писал у марафонцев Пузата, знаком с ними.

Оплата происходит по среднему объему текста, указанному в ТЗ.

Оплата на вебмани. На первых парах по вашему запросу, хоть за каждую статью 2 раза в день. В дальнейшем - по расписанию.

Конкретно эти 2 проекта замечательны тем, что где-то 20-30% статей нужно сопровождать скриншотами. Такие статьи оплачиваются дороже обычных. Где-то 5-10 статей нужно написать в режиме инструкции, т.е. скринить нужно будет почти каждый шаг. Есть примеры сайтов, написанные мной лично, на которые нужно будет ориентироваться.

Вся работа происходит через гугл-диск, гугл-док и скайп.

В качестве теста я попрошу составить план статьи, как вы будете писать, где будете ставить скрин. Тема для плана у всех будет одинаковая. Т.к. это не статья, а просто план для понимания, он НЕ оплачивается.

Пожалуйста, если вы не понимаете, как писать инструкции, или хотите писать про личный кабинет, даже не регистрируясь там, не отвечайте на проект! Я ищу хорошего грамотного копирайтера, который сейчас сможет сдать 2 проекта, а в будущем останется работать с другими моими проектами.

Ценник ДО 60 рублей за 1к знаков без пробелов. Хотите больше? Рассказывайте, почему. Я знаю великое множество копирайтеров, которые пишут по 150 за 1к знаков и пропускают запятые перед деепричастным оборотом.