Написать три текста по услугам веб-разработки

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Завершен9 заявок200 просмотров

Добрый вечер. Нужно написать тексты для трех услуг по веб-разработке: адаптивная верстка, верстка под ключ, оптимизация верстки. примерно по 1000 знаков\статья

Подробности дам исполнителю.

Пишите свои примерные цены за 1000 знаков в рублях.

8 лет назад
MaxGraph
Максим 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

KarnauchJulia
Юлия Кныш 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
8 лет назад
$9
3 дня
Все понравилось, работа четко и в срок
Целиком и полностью довольна сотрудничеством. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

KarnauchJulia
Юлия Кныш 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
8 лет назад