Полные требования к текстам вы можете скачать в прикрепленном док файле. Пожалуйста, не тратьте мое и свое время, если не сможете следовать моим рекомендациям в написании текстов. Оплата: ...
Написать три текста по услугам веб-разработки
Добрый вечер. Нужно написать тексты для трех услуг по веб-разработке: адаптивная верстка, верстка под ключ, оптимизация верстки. примерно по 1000 знаков\статья
Подробности дам исполнителю.
Пишите свои примерные цены за 1000 знаков в рублях.
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