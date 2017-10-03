Нужно написать отзывы и комментарии на форуме bitcointalk

Требуются грамотные люди, желательно с высшим образованием и знаниями финансовых рынков, которые способны оставлять комментарии и отзывы (посты), вести дискуссию, на форуме bitcointalk для продвигаемого проекта!

Положительные отзывы длиной от 30 символов

Посты длиной от 100 символов, должны быть логичными и соответствовать теме дискуссии.