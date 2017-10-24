Транспортные услуги. 4 статьи.

$12
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Завершен4 заявки179 просмотров

Предложить темы (заголовки) и написать по этим темам статьи для сайта samaratransavto.ru в раздел "Интересная информация".

Предпочтение отдается автору сразу предлагающему список тем (заголовки).

От 3 лица.

4 статьи, каждая не менее 2000 символов без пробелов.

Статьи НЕ должны начинаться вступлениями типа:

"В современном мире...",

"Современный бизнес...",

"Многие люди задаются вопросом..."... итп.

Не нужные сейчас темы:

- Особенности оформления документов

- Клининг

8 лет назад
Petrovich_74
Сергей 
51 год
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

Anni098
29 лет
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад
8 лет назад
$12
14 дней
Отличная работа. Все выполнено в срок и качественно. Обязательно буду обращаться еще.
С заказчиком приятно работать. Адекватные требования к заданию, быстрая проверка, своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

Anni098
29 лет
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад
8 лет назад