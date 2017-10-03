Приглашаем к сотрудничеству с первоклассным и самым стильным интернет-магазином модной одежды SEO копирайтера для написания блока статей (от 10 шт., по 4-7 тыс.знаков) на тему моды, одежды и проч. Чего мы ждем от вас: Конечно же,умение писать ...
Копирайтер для написания статьи бизнес тематики
Здравствуйте!
Нужен копирайтер для написанию статьи на бизнес тематику.
Основные требования к копирайтеру:
- опыт в написании статей бизнес тематики (специализациянашего интернет-магазина - трендовые товары оптом, нужна качественная статья!
- понимание основ SEO (расстановка ключевиковпо тексту, внутренняя перелинковка).
Теперь подробнее о статье:
- нужен текст для данного раздела: https://vtrende.ua/articles
- объем статьи от 5 до 8 тыс. знаков с пробелами;
- уникальность текста не менее 90% (среднеезначение 2-3 сервисов);
- статья должна быть более емкой и исчерпывающей, чем уже существующая статья на др. сайтах;
- статья должна содержать четкую структуру, интригующие подзаголовки, списки, основные выводы;
- ТЗ статьи будет содержать: название, список ключевиков (до 6 на 1 статью), пожелания по перелинковке на
другие разделы сайта.
Уважаемые кандидаты!
В своих заявках сбрасывайте сразу:
- примеры на ваши статьи по бизнес теме;
- стоимость вашей работы за статью/1000 знаков с пробелами;
- ваши пожелания по схеме оплаты и др. вопросамсотрудничества.
Спасибо!
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