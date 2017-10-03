Копирайтер для написания статьи бизнес тематики

Здравствуйте!

Нужен копирайтер для написанию статьи на бизнес тематику.

Основные требования к копирайтеру:

- опыт в написании статей бизнес тематики (специализациянашего интернет-магазина - трендовые товары оптом, нужна качественная статья!

- понимание основ SEO (расстановка ключевиковпо тексту, внутренняя перелинковка).

Теперь подробнее о статье:

- нужен текст для данного раздела: https://vtrende.ua/articles

- объем статьи от 5 до 8 тыс. знаков с пробелами;

- уникальность текста не менее 90% (среднеезначение 2-3 сервисов);

- статья должна быть более емкой и исчерпывающей, чем уже существующая статья на др. сайтах;

- статья должна содержать четкую структуру, интригующие подзаголовки, списки, основные выводы;

- ТЗ статьи будет содержать: название, список ключевиков (до 6 на 1 статью), пожелания по перелинковке на

другие разделы сайта.

Уважаемые кандидаты!

В своих заявках сбрасывайте сразу:

- примеры на ваши статьи по бизнес теме;

- стоимость вашей работы за статью/1000 знаков с пробелами;

- ваши пожелания по схеме оплаты и др. вопросамсотрудничества.

Спасибо!