Написание 3 статьей для сайта

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Завершен20 заявок652 просмотра

Все доброго дня.

Необходимо 3 статьи по 2-3к символов для сайта. Тематика товары из Китая, описание товаров, новинок, услуги по доставке, выкупу товара, вся работа с китайскими поставщиками и фабриками. Товары как трендовые простые, так и смартфоны, гаджеты - сложнотехнический товар. Нюансы доставки, работы и сам принцип взаимодействия посредника в Китае и клиента из стран СНГ.

Темы и тз выставляем мы исходя из сео запросов и тенденций рынка.

В принципе не сложно, необходимо простым, понятным языком написать информацию для людей которые готовы сотрудничать с Китаем, рассказывать про новинки, их рентабельность, маржинальность и собственно выгоду от всего этого.

Сайт для изучения Posrednik-china.com

Написание статей
8 лет назад
antonrobin
Робин 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

ndr751
Денис 
32 года
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад
$6
3 дня
Выбрали Дениса из нескольких фрилансеров, путём написания пробных статьей. Понравился стиль, подходит под нашу тематику, человек разбирается в технической стороне продукции + умеет описывать простым понятным языком. Текст легко читается, хорошо насыщен. Цена подходящая. Можно работать.
Отличный работодатель. Четко поставил ТЗ. Работать было просто и понятно. Оплата сразу после проверки. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

ndr751
Денис 
32 года
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад