Написание 3 статьей для сайта

Все доброго дня.

Необходимо 3 статьи по 2-3к символов для сайта. Тематика товары из Китая, описание товаров, новинок, услуги по доставке, выкупу товара, вся работа с китайскими поставщиками и фабриками. Товары как трендовые простые, так и смартфоны, гаджеты - сложнотехнический товар. Нюансы доставки, работы и сам принцип взаимодействия посредника в Китае и клиента из стран СНГ.

Темы и тз выставляем мы исходя из сео запросов и тенденций рынка.

В принципе не сложно, необходимо простым, понятным языком написать информацию для людей которые готовы сотрудничать с Китаем, рассказывать про новинки, их рентабельность, маржинальность и собственно выгоду от всего этого.

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