Статьи для форума. Drive2.ru

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Закрыт3 заявки187 просмотров

Автомобильная тематика. Необходимо написать 10 статей. Фото предоставляю.

Требования:

- быть в теме автомобилей и доп оборудования

- понимать мою тематику

- грамотный, простой, понятный, не мудреный текст

предпочтение отдам исполнителю, имеющему опыт работы с порталом drive2.ru

8 лет назад
mosalko
Антон 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
6 часов назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров