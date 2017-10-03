Приглашаем к сотрудничеству с первоклассным и самым стильным интернет-магазином модной одежды SEO копирайтера для написания блока статей (от 10 шт., по 4-7 тыс.знаков) на тему моды, одежды и проч. Чего мы ждем от вас: Конечно же,умение писать ...
Статьи для форума. Drive2.ru
Автомобильная тематика. Необходимо написать 10 статей. Фото предоставляю.
Требования:
- быть в теме автомобилей и доп оборудования
- понимать мою тематику
- грамотный, простой, понятный, не мудреный текст
предпочтение отдам исполнителю, имеющему опыт работы с порталом drive2.ru
Заявки фрилансеров
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