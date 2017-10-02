Нужно грамотно, коротко и ясно (без воды) описать каждый товар где нет текста описания. К примеру тут https://luxurytextile.ru/shop/tapochki/ не хватает текста на тапочки Marine Slippers заходим во внутрь, читаем содержимое (характеристики) и только после ...
Подготовка описания товаров для интернет-магазина игрушек
Здравствуйте,
Требуется подготовка текстов для карточекинтернет-магазина.
1. Информацию берете с сайта поставщика.
2. Также смотрите хотя бы один источник по поиску в Яндекс – что пишут конкретно про этот товар.
Нужно подготовить поля: Заголовок, Description (краткое описание), Описание.
А также указать возрастные рекомендации, Страна производитель.
Пример задания – таблица, которую будет нужно заполнять – в приложенном файле.
В шапке стандартные требования к текстам полям.
Первая строка – пример.
50 руб. за одну позицию. План – 100 позиций в неделю.
Общие требования такие:
Нужно готовить новый текст. Для разных товаров описания межу собой также должны
отличаться, даже если товар одного типа. Приемлем уровень уникальности 50-70%
(т.к. описания конкретные, короткие, они будут повторяться у конкурентов).
Постоянно контролировать этот показатель не требуется, просто писать то, что
нужно по смыслу, своими словами.
Нужно,чтобы описания помогали покупателю понять, что за товар и выбрать.
Нужно, чтобы описания были приятными, легкими для чтения, без фальши и
«кривостей».
Вы должны понимать, о каком товаре вы пишете, что это за игрушка.
Для этого смотрите не только у поставщика, наберите название в Яндексе – можно
посмотреть хотя бы одно описание точно такого товара у конкурентов.
Не должно быть ложной информации, не додумывать.
Если что-то существенное не ясно – ставьте рядом три знака вопроса «???» и
можете дать комментарий или вопрос.
Текст– только по сути. Без словоблудия, воды и банальностей, без «В современном
мире…».
Неестественная синонимизация не нужна. Не использовать синонимы, когда они
меняют нужный оттенок, например, «малыш» можно использовать, когда речь идет о
маленьком ребенке, а не о школьнике. Не использовать слов, неестественных в
обычной речи, типа «кроха» вместо «ребенок».
Какого-либо искусственного насыщения ключевыми словами не требуется, однако уместное
присутствие в тексте названия, о чем идет речь, необходимо.
---
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг17 заявокЗакрыт8 лет назад
- $15
Привет! Ищу 2-х копирайтеров к себе в команду. Подробно я описал вакансию на https://www.weblancer.net/vacancies/kopirajting-48/trebuetsya-avtor-na-informatcionnyj-proekt-meditcinskoj-tematiki-864212/. Тем, кто победит: Оплата 50р/1000зн., объёмы большие (более 1000 статей нужно выписать). Цена ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $500
Ищем 2-3 авторов для написания серии статей, тематика - финансы, строительство, автомобили, медицина - без углубления в тематику. Статьи 1,5 - 2,5к, срок - 1 месяц. Стоимость - 40р./1000збп. Для подачи заявки напишите, пожалуйста, тестовое ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Всем бобра! Нужен копирайтер написать десяток текстов по ~10К на тему ремонт/строительство/интерьер для сайта tvoidvor.com Главное требование - не пропадать и грамотно писать + разбираться в теме. Платим 40 за 1000 без пробелов, ...Копирайтинг9 заявокЗакрыт8 лет назад
Наша компания занимается развитием собственного интересного стартапа в сфере создания WordPress шаблонов. Ищем человека для написания уникальной статьи, так же обзор одной из наших тем, для нашего блога. Требования: - Свободное ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Нужно для начала 60 статей в двух экземплярах на тему автовышки(ключевики подобраны). Объем 1к символов. В перспективе будет 180 статей в месяц(добавятся еще 60 статей тему наружной рекламы). Интересует уникальность 100% и минимальная цена.Копирайтинг16 заявокЗакрыт8 лет назад
- $13
Здравствуйте! Требуется разместить на сайт 168 статей. Из них 21 не большой рерайт исходника (на 500 знаков без пробела), остальное меняем только заголовок и вставляем все, как в исходнике. Источники все предоставляю. Работу нужно выполнить ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен8 лет назад
Добрый день. Нужно написать тексты, от 10 статей, по тематике детская спортивная гимнастика. Это сеть детских клубов. Тексты должны быть качественные, без деревенских выражений. Просьба писать только тем, кто имеет опыт работы с сервисами автоматизации, ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт8 лет назад
Есть сайт с коcметикой Helen Seward с разделами https://helenseward.shop/shop/ левый первый фильтр с указанием рубрик, нужно для каждого раздела краткое описание не более (250 знаков) для каждой рубрики (без воды). В качестве источника есть англоязычный ...Копирайтинг14 заявокЗакрыт8 лет назад
- $1
Нужен человек, который может найти в интернете контент дляаккаунта в Instagram, заполнить аккаунт этим контентом, и поддерживать аккаунт в актуальном состоянии. Если что то не удастся найти, нужно будет дописать лично. Оплата ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт8 лет назад