Подготовка описания товаров для интернет-магазина игрушек

Здравствуйте,

Требуется подготовка текстов для карточекинтернет-магазина.

1. Информацию берете с сайта поставщика.

2. Также смотрите хотя бы один источник по поиску в Яндекс – что пишут конкретно про этот товар.

Нужно подготовить поля: Заголовок, Description (краткое описание), Описание.

А также указать возрастные рекомендации, Страна производитель.

Пример задания – таблица, которую будет нужно заполнять – в приложенном файле.

В шапке стандартные требования к текстам полям.

Первая строка – пример.

50 руб. за одну позицию. План – 100 позиций в неделю.

Общие требования такие:

Нужно готовить новый текст. Для разных товаров описания межу собой также должны

отличаться, даже если товар одного типа. Приемлем уровень уникальности 50-70%

(т.к. описания конкретные, короткие, они будут повторяться у конкурентов).

Постоянно контролировать этот показатель не требуется, просто писать то, что

нужно по смыслу, своими словами.

Нужно,чтобы описания помогали покупателю понять, что за товар и выбрать.

Нужно, чтобы описания были приятными, легкими для чтения, без фальши и

«кривостей».

Вы должны понимать, о каком товаре вы пишете, что это за игрушка.

Для этого смотрите не только у поставщика, наберите название в Яндексе – можно

посмотреть хотя бы одно описание точно такого товара у конкурентов.

Не должно быть ложной информации, не додумывать.

Если что-то существенное не ясно – ставьте рядом три знака вопроса «???» и

можете дать комментарий или вопрос.

Текст– только по сути. Без словоблудия, воды и банальностей, без «В современном

мире…».

Неестественная синонимизация не нужна. Не использовать синонимы, когда они

меняют нужный оттенок, например, «малыш» можно использовать, когда речь идет о

маленьком ребенке, а не о школьнике. Не использовать слов, неестественных в

обычной речи, типа «кроха» вместо «ребенок».

Какого-либо искусственного насыщения ключевыми словами не требуется, однако уместное

присутствие в тексте названия, о чем идет речь, необходимо.

---