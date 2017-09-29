Описать разделы косметики

Есть сайт с коcметикой Helen Seward с разделами https://helenseward.shop/shop/ левый первый фильтр с указанием рубрик, нужно для каждого раздела краткое описание не более (250 знаков) для каждой рубрики (без воды). В качестве источника есть англоязычный сайт с описанием товара и линий.