Нужно грамотно, коротко и ясно (без воды) описать каждый товар где нет текста описания. К примеру тут https://luxurytextile.ru/shop/tapochki/ не хватает текста на тапочки Marine Slippers заходим во внутрь, читаем содержимое (характеристики) и только после ...
Написание текстов тематика - детская спортивная гимнастика.
Добрый день. Нужно написать тексты, от 10 статей, по тематике детская спортивная гимнастика. Это сеть детских клубов. Тексты должны быть качественные, без деревенских выражений. Просьба писать только тем, кто имеет опыт работы с сервисами автоматизации, типа тзмонстер. Будет пробное задание.
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