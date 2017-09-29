Заполнить аккаунт в Instagram

Нужен человек, который может найти в интернете контент дляаккаунта в Instagram, заполнить аккаунт этим контентом, и поддерживать аккаунт

в актуальном состоянии. Если что то не удастся найти, нужно будет дописать

лично.

Оплата 80р/час затраченного времени.

Если предложение вам интересно, напишите ваш скайп для связи и пару слов о

себе.