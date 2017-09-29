Заполнить аккаунт в Instagram

$1
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт7 заявок281 просмотр

Нужен человек, который может найти в интернете контент дляаккаунта в Instagram, заполнить аккаунт этим контентом, и поддерживать аккаунт

в актуальном состоянии. Если что то не удастся найти, нужно будет дописать

лично.

Оплата 80р/час затраченного времени.

Если предложение вам интересно, напишите ваш скайп для связи и пару слов о

себе.

8 лет назад
IvanKo90
Иван 
40 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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