Нужно грамотно, коротко и ясно (без воды) описать каждый товар где нет текста описания. К примеру тут https://luxurytextile.ru/shop/tapochki/ не хватает текста на тапочки Marine Slippers заходим во внутрь, читаем содержимое (характеристики) и только после ...
Заполнить аккаунт в Instagram
Нужен человек, который может найти в интернете контент дляаккаунта в Instagram, заполнить аккаунт этим контентом, и поддерживать аккаунт
в актуальном состоянии. Если что то не удастся найти, нужно будет дописать
лично.
Оплата 80р/час затраченного времени.
Если предложение вам интересно, напишите ваш скайп для связи и пару слов о
себе.
Заявки фрилансеров
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