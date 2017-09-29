Описать текстильные изделия

Нужно грамотно, коротко и ясно (без воды) описать каждый товар где нет текста описания.

К примеру тут https://luxurytextile.ru/shop/tapochki/ не хватает текста на тапочки Marine Slippers заходим во внутрь, читаем содержимое (характеристики) и только после этого пишем.