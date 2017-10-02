Рекламная статья клиники Ассута

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Завершен3 заявки129 просмотров

Необходимо написать рекламную статью Израильской клиники Ассута. Суть статьи должна сводиться к тому что бы пользователь читая статью пообщался через онлайн консультанта "Жив Сайт" с медицинским консультантом клиники Ассута. 

Количество символов в статье не важно, главное должна быть достигнута цель - пользователь должен пообщаться с консультантом клиники Ассута через онлайн консультанта.

8 лет назад
Aleks1717
Алексей 
50 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

alisa_odintsova
Алиса 
34 года
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
8 лет назад
$15
1 день
Алиса выполнила работу быстро, точно в оговоренные сроки. Качество статьи превзошло мои ожидания. Рекомендую всем сотрудничество с Алисой.
Спасибо Алексею за интересную задачу и своевременную оплату! Рекомендую к сотрудничеству, как порядочного и приятного в общении заказчика.

Заявки фрилансеров

alisa_odintsova
Алиса 
34 года
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
8 лет назад

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