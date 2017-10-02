Рекламная статья клиники Ассута

Необходимо написать рекламную статью Израильской клиники Ассута. Суть статьи должна сводиться к тому что бы пользователь читая статью пообщался через онлайн консультанта "Жив Сайт" с медицинским консультантом клиники Ассута.

Количество символов в статье не важно, главное должна быть достигнута цель - пользователь должен пообщаться с консультантом клиники Ассута через онлайн консультанта.